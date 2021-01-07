Düzce'de 112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz meşgul edenler cezasız kalmadı
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Düzce'de 112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz meşgul edenler cezasız kalmadı

07.01.2021 12:45 | Son Güncelleme: 07.01.2021 12:45
Düzce'de 112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz meşgul edenler cezasız kalmadı

Düzce'de geçen yıl 112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz meşgul eden ve bu davranışında ısrar edenler cezadan kurtulamadı.

Düzce'de geçen yıl 112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz meşgul eden ve bu davranışında ısrar edenler cezadan kurtulamadı.

Düzce Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde birden fazla olan acil çağrı numaralarının tek numara olarak 112 altında toplanmasını sağlamak üzere Düzce'nin de aralarında bulunduğu 53 ilde 112 Acil Çağrı Merkezleri kurulduğu belirtildi.

Acil çağrı merkezlerinde sağlık, itfaiye, jandarma, polis, AFAD ve orman çağrı hizmetleri ile valiliklerce gerekli görülen diğer birimlerin aynı mekanda olduğu ve koordinasyon imkanı sağlayan model tercih edilerek çağrının alınması, olayların takip ve koordinasyonunun aynı salon içinde bulunan görevliler tarafından yerine getirilmesinin sağlandığı kaydedildi.

İlde faaliyetine devam eden 112 Acil Çağrı Merkezi sistemine 2020 yılında gelen 540 bin 649 çağrıdan yüzde 53'ünü oluşturan 284 bin 644 çağrının gerekli ve asıllı, yüzde 47'sini oluşturan 256 bin 5 çağrının ise gereksiz ve asılsız çağrılardan oluştuğu ifade edildi.

Açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezini asılsız ihbar yapmak suretiyle meşgul eden ve bu davranışlarında ısrar eden 17 kişiye 8 bin 704 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

112 Acil Çağrı Merkezinin asılsız ve gereksiz çağrılar sebebiyle kayıplara neden olabileceği göz önünde bulundurarak vatandaşlara konuyla ilgili hassasiyet göstermeleri çağrısında bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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