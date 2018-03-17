Düzce'de 100 Yaşın Üzerinde 16 Kişi Var

Düzce ilinde yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 9,4 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Düzce ilinde Yaşlı nüfus (65 ve daha yukarı yaş) 2017 yılında 35 bin 510 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2017 yılında yüzde 9,4 oldu. Yaşlı nüfusun yüzde 44,5'i erkek nüfus, yüzde 55,5'ini kadın nüfus oluşturdu.

Düzce ilinde 2017 yılında 100 yaş ve üzerindeki yaşlı sayısı 16 kişi olduğu bildirildi.

Düzce nüfusunun ortanca yaşı 33,4 oldu

Düzce ilinde nüfusun yaşlanması ile ilgili bilgi veren göstergelerden biri olan ortanca yaş, 2017 yılında 33,4 oldu. Ortanca yaş 2017 yılında erkeklerde 33,1, kadınlarda 33,8 olarak gerçekleşti.

Düzce ilinde çalışma çağındaki yüz kişiye düşen yaşlı sayısını ifade eden yaşlı bağımlılık oranı, 2017 yılında yüzde 13,5 oldu. - DÜZCE