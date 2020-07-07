Düzce'de, 100 bin kişiyle görüşülerek tedbirlere uymaları istendi
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Düzce'de, 100 bin kişiyle görüşülerek tedbirlere uymaları istendi

DÜZCE Belediye Başkanı Faruk Özlü, vakaların düşüşe geçtiği kentte koronavirüs önlemleri kapsamında her yeri dezenfekte ettiklerini, maske ihtiyacı için maske üretimi yaptıklarını bildirdi.

Düzce'de, 100 bin kişiyle görüşülerek tedbirlere uymaları istendi
07.07.2020 10:30 | Son Güncelleme: 07.07.2020 10:34

DÜZCE Belediye Başkanı Faruk Özlü, vakaların düşüşe geçtiği kentte koronavirüs önlemleri kapsamında her yeri dezenfekte ettiklerini, maske ihtiyacı için maske üretimi yaptıklarını bildirdi. Başkan Özlü, ayrıca 100 bin kişiyi telefonla arayarak kurallara uymalarını istediklerini, sokağa çıkmamaları amacıyla evlerine giderek ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi.

Düzce koronavirüs vaka sayılarında düşüş yaşanan iller arasında yer aldı. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, koronavirüs önlemleri kapsamında alınan önlemleri açıkladı. Özlü, salgın döneminde ciddi tedbirler aldıklarını ifade ederek, "Bu süreci sayın valimizle birlikte çok koordineli bir şekilde yürüttük. Düzce Belediyesi olarak 4 ana konu bizim iştigal sahamızdı. Bunun birincisi Düzce'deki bütün caddeleri, bütün kamu binalarını, istenilen bütün bankaları dezenfekte ettik. Ciddi bir dezenfeksiyon çalışması yürüttük. İkincisi maske ihtiyacı vardı. Bir maske üretim atölyesi kurduk. Yaklaşık 1 milyon maske ürettik. Maske üretimi ile Düzcelilerin korunmalarına yardımcı olmaya çalıştık" dedi.

100 bin kişiyi arayarak kurallara uymalarını istediklerini belirten Başkan Özlü, alınan diğer önlemleri ise şöyle anlattı:  

"Bir diğer konu esnafımız ve vatandaşlarla ilgili belediyeden alacağı olan esnafımızın ve vatandaşlarımızın bütün alacaklarını ödedik. Ekonomik anlamda da yardımcı olmaya çalıştık. Toplu taşıma sistemimizde ciddi tedbirler aldık. Burada sefer sayılarını azalttık. Toplu taşıma kullanımını biraz zorlaştırdık. Yapılan seferlerde de vatandaşlarımızın otobüslere maskeli binmelerini, az sayıda kişinin binmesini sağladık. Bu süreç içerisinde yaklaşık 100 bin vatandaşımızı telefonla aradık. Bu vatandaşlarımızın evlerine gittik. İhtiyaçlarını karşılamaya çalıştık. Özellikle Vefa Destek grubuna ciddi bir katkı sunduk."


Kaynak: DHA

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