Düzce'de 10 parça tarihi eser ele geçirildi

Düzce'de düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğindeki obje ve sikkelere el konuldu, iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında Yığılca ilçesinde A.Ç'nin kullandığı aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada tarihi eser niteliğinde 4 madeni para, bir haç ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 5 demir sikke bulundu.

Ayrıca araçta izinsiz kazılarda kullanılan dedektör ve birçok kazı aleti ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Obje ve sikkeler, incelenmek üzere Düzce Konuralp Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan iki şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.