Düzce'de 1 köy daha karantinaya alındı
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Düzce'de 1 köy daha karantinaya alındı

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Düzce'de 1 köy daha karantinaya alındı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Cumayeri ilçesinde vaka sayılarının arttığı Ordulukaradere köyü 10 gün karantinaya alındı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Cumayeri ilçesinde vaka sayılarının arttığı Ordulukaradere köyü 10 gün karantinaya alındı.

Düzce'de artan korona virüs vaka sayılarının ardından sıkı tedbirler uygulanırken, Düzce'de 1 köy daha karantinaya alındı. Düzce'nin Cumayeri ilçesine bağlı Ordulukaradere köyünde artan vaka sayılarının ardından Cumayeri İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından köye giriş çıkışlar 10 gün süre ile sınırlandırıldı. Köyün giriş çıkışlarında jandarma ekiplerince önlem alınırken, gıda alışverişleri için vefa sosyal destek grupları görevlendirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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