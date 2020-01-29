: Düzce cumayeri'nde toki heyecanı

29.01.2020 16:25 | Son Güncelleme: 29.01.2020 16:29

Cumayeri'nde TOKİ heyecanı

DÜZCE'nin Cumayeri ilçesinde, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yaptırılan 127 konutun hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı. Kurada isimleri çıkarak ev sahibi olanlar büyük sevinç yaşadı.

TOKİ tarafından Cumayeri Çevrik Mahallesi'nde 95'i 2+1, 32'si ise 3+1 olmak üzere 127 konut yapıldı. Yüzde 80-85 oranında bitirilen konutların sahiplerini belirlemek amacıyla Cumayeri Belediyesi'nin konferans salonunda noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Kuraya katılan vatandaşlar heyecanlarını saklayamazken, kurada ismi çıkanlar büyük sevinç yaşadı.

Ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşayan Sinan Albayrak, Uzun yıllardır herkes ev alma hayali kurar. TOKİ'nin de Cumayeri'nde böyle konut yapması iyi oldu dedi.

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu ise ihtiyaç duyulması halinde TOKİ'nin ilçeye ikinci etap konut yapabileceğini belirterek, Çevrik Mahallesi'nde 127 konut TOKİ tarafından yapılmış durumda. Bunlar yüzde 80-85 seviyesine kadar geldi. Çevre düzenlemeleri yapıldı. Ufak bazı eksiklikleri var. Zannediyorum 1,5- 2 ay içerisinde yapılacak. Tekrar ihtiyaç olursa TOKİ ile birlikte ikinci etap başlayabiliriz. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Gelen talepleri birlikte değerlendirip karar vereceğiz dedi.

Kaynak: DHA

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