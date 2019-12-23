Düzce çukura düşen köpekleri itfaiye kurtardı
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Düzce çukura düşen köpekleri itfaiye kurtardı

Çukura düşen köpekleri itfaiye kurtardıDÜZCE'de, çukura düşerek çamura saplanan 6 yavru köpek itfaiye ekibince kurtarıldı.

23.12.2019 21:15 | Son Güncelleme: 23.12.2019 21:16
Düzce çukura düşen köpekleri itfaiye kurtardı

Çukura düşen köpekleri kurtardı

'de, çukura düşerek çamura saplanan 6 yavru köpek ekibince kurtarıldı. İtfaiyeciler, yavru köpekleri sıcak suyla yıkayıp, süt vererek karınlarını doyurdu.

Düzce Çerkez Taşköprü Mahallesi'nde yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukura düşen yavru köpekleri görenler itfaiyeye verdi. Çukurda çamura saplanan köpekler itfaiyeciler tarafından dışarı çıkarıldı. Yavru köpekler itfaiye müdürlüğüne götürülerek sıcak suyla yıkandı. Köpeklere süt verilerek karınları doyuruldu. Sağlık durumları iyi olan köpekler daha sonra bulundukları yerde bekleyen anne köpeğin yanına bırakıldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Düzce çukura düşen köpekleri itfaiye kurtardı
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