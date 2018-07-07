Düzce - Çöp Kamyonu Alev Alev Yandı

Çöp kamyonu alev alev yandı

DÜZCE'de, TEM Otoyolu'nda motoru tutuşan çöp kamyonu alev alev yandı.

Yangın gece saatlerinde, TEM Otoyolu Üçyol mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Serdar Kaymaz idaresindeki 06 BER 465 plakalı çöp kamyonunun motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü aracı emniyet şeridine çekerek hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında kamyonun ön kısmı hurda yığını haline geldi. Söndürme çalışmaları sırasında yol ulaşıma kapatılırken, bir süre sonra tek şeritten ulaşıma açıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.