DÜZCE ÇOCUK PARKI GİRİŞİNE BIRAKILAN PİTBULLAR KORKU SALDI

Düzce'de Fettah Bey Çocuk Parkı girşine kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce bağlanarak bırakılan 2 pitbull cinsi köpek korku saldı. Mahalle halkı köpekleri barınak görevlilerine teslim ettiler. Cedidiye Mahallesi Fettah Bey Çocuk Parkı girişine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce 2 tane pitbull cinsi köpek zincirle bağlanarak terk edildi. Biri erkek, biri dişi olan ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre Pitbull Terrier, Japanese Tosa gibi tehlike arz eden hayvanları üretmek, sahiplendirmek, ülkeye girişini, satışını ve reklamını yapmak, takas etmek, sergilemek ve hediye etmek yasak olan 2 pitbull köpek, çevreye korku saldı. Gün boyu sahiplerinin geleceği tahmin edilerek dokunulmayan köpekler, gece saatlerine kadar zincirle bağlı oldukları yerde beklediler. Cedidiye Mahallesi Muhtarı Cemalettin Yesirci köpeklerin sahibi gelmeyince durumu Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bildirdi. Bunun üzerine Düzce Belediyesi Hayvan Barınağı'ndan gelen yetkililer, köpekleri alarak barınağa götürdüler.

Cedidiye Mahallesi Muhtarı Cemalettin Yesirci yaptığı açıklamada Gördüğünüz alan Cedidiye Mahallesi Fettah Bey Parkı. Saat 1 civarında kimliğini tespit edemediğimiz şahıslar köpekleri parka bırakmışlar. Pitbull cinsi köpekler. Çocuklar parka giremediler korkudan. Ne yapacağız konuyla ilgili henüz bir çözüm yok. Polis ekiplerine haber verdik, zabıta müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Düzce Belediyesi Hayvan Barınağı'ndan bir kişinin gelip köpekleri almasını bekliyoruz. Çocuklar parka nasıl girebilsin ki saat 1'den beri buradalar. Basından izlediğimiz kadarıyla tehlikeli oldukları biliniyor. Isırdığı zaman bırakmayan köpekler deniliyorö dedi.

Kaynak: DHA