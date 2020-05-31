DÜZCE Çilek toplarken bulduğu taşın göktaşı olduğunu iddia etti Çilek toplarken bulduğu taşın göktaşı olduğunu iddia ettiDÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde Feride Cesur Yavuz, çilek toplarken bulup, eve getirdiği ve gök taşı olduğunu iddia ettiği taşın incelenmesini istedi.

Çilek toplarken bulduğu taşın göktaşı olduğunu iddia etti

DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde Feride Cesur Yavuz, çilek toplarken bulup, eve getirdiği ve gök taşı olduğunu iddia ettiği taşın incelenmesini istedi. Yavuz, "İlk dokunmaya kalktığımda çok sıcaktı, elleyemedim. Taşı bulduğum güne kadar uyku düzenim çok iyiydi ancak 2 gündür uyuyamıyorum. Sanki taşta bir enerji var, beni uyutmuyor" dedi.

Gümüşova ilçesinde önceki gün arkadaşıyla birlikte dağ çileği toplayan Feride Cesur Yavuz, ormanlık alanda diğer taşlardan farklı olduğunu gördüğü taşı buldu. Taşı ellediğinde sıcak olduğunu anlatan Yavuz, taşın soğumasını bekleyerek, beze sardıktan sonra evine getirdiğini söyledi. Taşın, gök taşı olduğunu düşündüğünü dile getiren Yavuz, "Bunu gördüğümde diğer taşlara bezemediğini fark ettim. Dokunmaya kalktığımda çok sıcaktı sonra bir bez parçasıyla aldım. Baktım diğer taşlara göre çok ağır. Eve getirdim, hiç dokunmadım. Sonra gök taşı haberlerini gördüm. Merak ettim, internetten araştırdım. Elimi sürdüğümde hiçbir siyahlık bırakmıyor. Sadece parıltılar bırakıyor. Işığı tuttuğumda rengarenk ışıltılar veriyor. Üzerine tükenmez kalemle yazılmadığını öğrendim. Tükenmez kalemle denediğimde üzerine yazamadığımı gördüm. Mermere taşı sürttüğümüzde kahverengi olabileceğini söylüyordu. Baktığımda evet, kahverengiye dönük olduğunu, siyah olmadığını fark ettim. Etrafı çöküktü. Yarıya kadar gömülmüştü. Etrafı açıktı" dedi.

'ARAŞTIRILMASINI İSTİYORUM'

Taşın incelenmesini isteyen Feride Cesur Yavuz, "Yanındaki bölgelere de baktım, başka var mı, diye. Başka göremeyince bunu almak istedim. Gece cep telefonu ışığını tuttuğumda gökkuşağına benzeyen beyaz, sarı, mora benzer renkler olduğunu gördüm. İçinde altına benzer sarı sarı tanecikler var. Taşı bulduğum güne kadar uyku düzenim çok iyiydi ancak 2 gündür uyuyamıyorum. Sanki taşta bir enerji var, beni uyutmuyor. Uyumamama rağmen uykusuzluk hissim yok. Enerjisi çok fazla, belki başka bir şeydir, bilmiyorum. Bilim insanlarımızın bu taşı araştırmasını istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA