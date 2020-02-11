Düzce cesedi 7 gün sonra bulunan iş makinesi operatörü toprağa verildi
Haberler » Güncel » Düzce cesedi 7 gün sonra bulunan iş makinesi operatörü toprağa verildi - Haber

Düzce cesedi 7 gün sonra bulunan iş makinesi operatörü toprağa verildi

Cesedi 7 gün sonra bulunan iş makinesi operatörü toprağa verildiDÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde iş makinesinin dereye yuvarlanması sonucu akıntıya kapılarak yaşamını yitiren, 7 gün süren ara çalışmaları sonucu cesedi bulunan Muhammet Yılmaz (27) toprağa verildi.

11.02.2020 15:29 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:33
Düzce cesedi 7 gün sonra bulunan iş makinesi operatörü toprağa verildi

Cesedi 7 gün sonra bulunan iş makinesi operatörü toprağa verildi

'nin ilçesinde iş makinesinin dereye yuvarlanması sonucu akıntıya kapılarak yaşamını yitiren, 7 gün süren ara çalışmaları sonucu cesedi bulunan (27) toprağa verildi.

4 Şubat'ta Gölyaka'ya bağlı Saçmalıpınar köyü Dereevler mevkiinde heyelan meydana geldi. Heyelanda kapanan yolu açmaya çalışan iş makinesi, Aksu Deresi'ne yuvarlandı. İş makinesi operatörü Muhammet Yılmaz derede akıntıya kapılarak kayboldu. Arama kurtarma ekipleri, dün arama çalışmalarının 7'nci gününde olay yerinin yaklaşık 25 kilometre uzağında dere yatağında Muhammet Yılmaz'ın cesedini buldu. Muhammet Yılmaz'ın cenazesi morga kaldırıldı.

Gölyaka Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazına Düzce Valisi Zülkif Dağlı, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, Yılmaz'ın yakınları ve vatandaşlar katıldı. Muhammet Yılmaz'ın cenazesi kılınan cenaze namazı sonrası Güzeldere Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bölgede heyelan tehlikesinin devam etmesi nedeniyle araçların mezarlığa gitmesine izin verilmedi. Mezarlığa gitmek isteyenler minibüsle götürüldü.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Düzce cesedi 7 gün sonra bulunan iş makinesi operatörü toprağa verildi
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler