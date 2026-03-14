Muhacirler iftarda buluştu

Düzce Bulgaristan Muhacirleri Kültür ve Dayanışma Derneği, basın mensupları ve mahalle muhtarları ile gerçekleştirdiği toplantılarda derneğin faaliyetlerini tanıttı. Ayrıca, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programında birlik ve beraberlik vurgulandı.

Düzce Bulgaristan Muhacirleri Kültür ve Dayanışma Derneği, kurulduğu günden bu yana gerçekleştirdiği çalışmalarla toplum içinde aktif rol almaya devam ediyor.

Dernek yönetimi, faaliyetleri kapsamında ilk olarak basın mensuplarıyla düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Programda derneğin kuruluş amacı, hedefleri ve planlanan çalışmalar hakkında basın temsilcilerine bilgi verildi. Dernek yönetimi daha sonra yürütülen projeler ve derneğin işleyişi hakkında bilgi paylaşmak amacıyla mahalle muhtarlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda derneğin faaliyetleri ve toplumla kurulacak iş birlikleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Öte yandan derneğin Kurucular Kurulu toplantıları her hafta düzenli olarak devam ediyor. Bu toplantılarda dernek yapılanması kapsamında üyelik kayıtları gözden geçirilirken, yeni üyelik başvuruları da değerlendirmeye alınıyor. Dernek yönetimi ayrıca Düzce genelinde gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleriyle tanışma ve istişarelerini sürdürüyor. Ziyaretlerde esnafın talep ve önerileri dinlenerek, dernek ile toplum arasındaki bağların güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Son olarak Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programında bir araya gelen dernek üyeleri, birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirmenin önemine dikkat çekti. Program sonunda katılımcılar günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
