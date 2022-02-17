Düzce bu hafta kent ormanında yürüyecek

DÜZCE (İHA) - Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından her hafta sonu yapılan ' Düzce Yürüyor Yüzer Gülüyor' etkinliğinin rotası belli oldu. Pazar günü yapılacak yürüyüşte halk Kent Ormanında yürüyecek.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Düzcelilerin hafta sonunun sosyal etkinlikle değerlendirmeleri için düzenlenen Düzce Yürüyor Yüzler Gülüyor etkinliği devam ediyor. Düzce'nin çeşitli turizm destinasyonlarında doğa ile iç içe yapılan etkinliğin 20 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek etabı Kalıcı Konutlar Bölgesi'nde bulunan Kent Ormanında yapılacak. Saat 09.00'da başlayacak olan etkinlik için 08.30'da Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünden araçla kaldırılacak.

Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı'da bütün Düzcelileri Pazar günü gerçekleştirilecek yürüyüşe davet etti. - DÜZCE

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