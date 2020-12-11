DÜZCE/BOLU/KARABÜK - Cuma namazı sonrasında yağmur duası yapıldı
11.12.2020 14:35 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:41
Düzce (Drone) Cuma namazı kılan vatandaşlardan görüntüler Vatandaşların yağmur duasından görüntüler Camideki vatandaşlardan drone görüntüleriBolu Cemaatin yağmur duası yapması Teyzelerin yağmur duasına katılmasından detaylarKarabük Yağmur duasına eşlik eden vatandaşlar DÜZCE/BOLU/KARABÜK -...
Düzce
(Drone) Cuma namazı kılan vatandaşlardan görüntüler
Vatandaşların yağmur duasından görüntüler
Camideki vatandaşlardan drone görüntüleri
Bolu
Cemaatin yağmur duası yapması
Teyzelerin yağmur duasına katılmasından detaylar
Karabük
Yağmur duasına eşlik eden vatandaşlar DÜZCE/BOLU/KARABÜK - Cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever