DÜZCE/BOLU/KARABÜK - Cuma namazı sonrasında yağmur duası yapıldı
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DÜZCE/BOLU/KARABÜK - Cuma namazı sonrasında yağmur duası yapıldı

11.12.2020 14:35 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:41

Düzce (Drone) Cuma namazı kılan vatandaşlardan görüntüler Vatandaşların yağmur duasından görüntüler Camideki vatandaşlardan drone görüntüleriBolu Cemaatin yağmur duası yapması Teyzelerin yağmur duasına katılmasından detaylarKarabük Yağmur duasına eşlik eden vatandaşlar DÜZCE/BOLU/KARABÜK -...

Düzce

(Drone) Cuma namazı kılan vatandaşlardan görüntüler

Vatandaşların yağmur duasından görüntüler

Camideki vatandaşlardan drone görüntüleri

Bolu

Cemaatin yağmur duası yapması

Teyzelerin yağmur duasına katılmasından detaylar

Karabük

Yağmur duasına eşlik eden vatandaşlar DÜZCE/BOLU/KARABÜK - Cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası yapıldı.

DÜZCE/BOLU/KARABÜK - Cuma namazı sonrasında yağmur duası yapıldı
DÜZCE/BOLU/KARABÜK - Cuma namazı sonrasında yağmur duası yapıldı
DÜZCE/BOLU/KARABÜK - Cuma namazı sonrasında yağmur duası yapıldı
DÜZCE/BOLU/KARABÜK - Cuma namazı sonrasında yağmur duası yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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Cuma namazı sonrasında yağmur duası yapıldı
Cuma namazı sonrası yağmur duası yapıldı
Cuma namazı sonrası yağmur duası yapıldı
KIRIKKALE - Cuma namazı sonrası yağmur duası yapıldı
KIRIKKALE - Cuma namazı sonrası yağmur duası yapıldı
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