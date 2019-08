Düzce bisiklet dostu şehir olacak

06.08.2019 15:25

Düzce Belediyesi, İstanbul Caddesi için hazırlanan proje hakkında açıklama yaptı. Böylece caddenin uzun süredir merak edilen akıbeti belli oldu. Proje kapsamında şehir merkezinde araç kullanımı yerine bisiklet kullanımının özendirilmesine yönelik bir çalışma yapılacak.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü göreve geldiği ilk gün mali disiplin tedbirlerini yürürlüğe koyarak önceliği bütçenin düzenlenmesine vermişti. Seçim döneminde bahsettiği çok sayıda proje için kolları sıvayan Başkan Özlü şehrin göbeğinde bulunan İstanbul Caddesinin yeniden düzenlenmesi için düğmeye bastı. Bölge esnafı, vatandaşlar ve STK temsilcileri ile sürekli istişare eden Başkan Özlü, bankalar ve alışveriş dükkanlarının bulunduğu caddenin tamamen yayalaştırılması yerine kademeli olarak araç, bisiklet ve yaya trafiği kombinasyonu şeklinde düzenlenmesine karar verdi.

Şehir plancısı uzmanlarla birlikte verilen karar doğrultusunda Düzce Belediyesi önünden Anıtpark meydanına kadar uzanan cadde üzerinde Doğu-Batı yönünde sağ şeridin tek sıra araç parkına, orta şeridin araç trafiği akışına, sol şeridin ise tramvay raylarını kaldırarak bisiklet yolu yapılması kabul edildi. Cadde üzerinde yayaların da rahat hareket etmesini sağlayacak önlemlerin de alınacağı proje kapsamında şehir merkezinde araç kullanımı yerine bisiklet kullanımına da teşviğin artırılması en önemli hedefler arasında yer alıyor.

"Cadde tüm vatandaşların ihtiyacını karşılayacak"

"İstanbul caddesi bu şehrin can damalarından biri" diyen Başkan Özlü, "Düzce için yatırımlarımıza başlıyoruz. Bu konuda geçtiğimiz süreci istişarelerle değerlendirdik, mali disiplinimizi belirledik. Her türlü yatırıma artık hazırız. İstanbul caddesi bu şehrin can damalarından biri. Cadde üzerinde ciddi bir araç ve yaya trafiği var. Bunun yanında ilimiz bisiklet kullanımına oldukça müsait. Bu kriterleri göz önünde bulundurduğumuzda cadde üzerinde kademeli bir düzenleme yapmaya karar verdik. Bisiklet kullanımını teşvik edecek bu girişim ile herkesi memnun edeceğimize inanıyorum. Çalışmalarımız en kısa sürede başlayacak, şimdiden hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İHA