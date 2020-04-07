Düzce BİLSEM sağlık çalışanları için ateş ölçerli maske geliştirdi Düzce Bilim Sanat Merkezi tarafından (BİLSEM) sağlık çalışanlarının ateşlerini kolayca takip edebilmeleri için tamamen yerli ve milli olma özelliği taşıyan mikroçip ısıölçerli maske geliştirildi.

Düzce Bilim Sanat Merkezi tarafından (BİLSEM) sağlık çalışanlarının ateşlerini kolayca takip edebilmeleri için tamamen yerli ve milli olma özelliği taşıyan mikroçip ısıölçerli maske geliştirildi.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı'nın teşvikleriyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında, en ön safta yer alan sağlık çalışanları için BİLSEM tarafından mikroçip ısıölçerli maske üretildi.

Maske, kulaklık ve gözlüğe takılabilen mikroçip ısıölçer ile sağlık çalışanının vücut sıcaklığı 37,5 derecenin üzerine çıktığında kendisinin ve karşısındakilerin göreceği şekilde ışıklı uyarı sistemi devreye giriyor.

Devre, çip çizimi ve yapımı BİLSEM öğretmenleri tarafından tamamlanan ürün, tamamen yerli ve milli mikroçip ısıölçer, maske, gözlük ve kulaklık gibi sıcaklık verisi alınabilecek her türlü aparata monte edilebiliyor.

BİLSEM Fizik Öğretmeni Adem Akkuş, yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının hastalara müdahale sırasında çok çabuk enfekte olabildiğini söyledi.

Bu durumdan dolayı sağlık çalışanlarının sürekli birbirlerini kontrol etme ve ateşlerini ölçmek zorunda kaldığını belirten Akkuş, "Bu küçük çiple yapmış olduğumuz maskelere takılan bir aparatla düzenli olarak birbirlerini karşıdan kontrol edebilecek şekilde tasarlanmış bir model. Bu 'Kullan at' da yapılabilir, maaliyeti oldukça düşük. Pilleri değiştirilebilir." diye konuştu.

Akkuş, maskeyi takan kişide virüs belirtisi varsa cihazın kişinin ateşi çıktığı zaman nefesini düzenli olarak kontrol ettiğini belirterek, "Kırmızı ışık yanıyor. Böylelikle karşısındaki kişi veya takip ettiğiniz hastaya maskeyi taktığınızda o kişinin ateşi çıktığını gösteriyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA