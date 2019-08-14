DÜZCE Biberonla besleyerek büyüttüğü sansar, saldırınca teslim etti

14.08.2019 13:20

Biberonla besleyerek büyüttüğü sansar, saldırınca teslim etti

Düzce'de, Ömer Altunsoy yavruyken ormanda bulduğu sansarı sütle besleyerek büyüttü. Ömer Atunsoy, 8 aylık olan sansar saldırgan hale gelince Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim etti.

Düzce'nin Bayramcı Köyü'nde oturan Ömer Altunsoy, ormanlık alanda gezerken yeni doğmuş bir hayvan buldu. Ömer Altunsoy, bulduğu hayvanı alarak evine götürdü ve biberonla beslemeye başladı. 8 ay boyunca bulduğu hayvana bakan Ömer Altunsoy bir süre sonra saldırgan ve hırçın hale gelen hayvanın sansar olduğunu öğrendi. Sütü kabul etmeyen ve gün geçtikçe hırçınlaşan hayvanı kontrol edemeyen Altunsoy, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne giderek sansarı teslim etti.

Hayvanı nasıl bulduğunu anlatan Altunsoy, 'Ormanda gezerken yavruyken bulmuştum. İlk başta ne olduğunu bilmiyorduk, ben aldım evimde besledim, süt içirdim ve tüm bakımlarını yaptım. Sonra büyümeye başladı ve büyüdükçe yırtıcılığı arttı. Artık beni ısırmaya ve tırmalamaya başladı. Bende araştırdım ve nereye teslim edebilirim diye sordum. Milli Parklar Şube Müdürlüğüne geldim, teslim ettim. Aldığımda çok küçüktü, biberona süt koydum, sütle besledim. İçtikçe büyüdü, büyüdükçe ben buna bakamayacağım dedim. Gerekli yerlere teslim ettim.ö dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri ise sansarın veteriner hekime gösterilmesinin ardından sağlıklı olduğu anlaşılırsa doğaya salınacağını söyledi.

Kaynak: DHA