Düzce Belediyespor, Fenerbahçe ile Hazırlık Maçı Yaptı

Düzce Belediyespor Voleybol Takımı, Efeler Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe ile Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde hazırlık maçı yaptı.



Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirilen maçta kıyasıya mücadele yaşandı. Büyük çekişme içinde geçen ve son topa kadar süren 1. seti 25-23 Fenerbahçe kazandı. 2. sette ise baştan sona üstün olan taraf Düzce Belediyespor oldu. Belediyespor bu seti 25-21 kazandı. Düzce Belediyespor 3. sette bir türlü oyun kuramayıp çok sayıda servis hatası yapınca bu seti Fenerbahçe 25-17 kazandı ve maçta 2-1 öne geçti. Çekişmeli geçen mücadelenin 4'üncü setini Düzce Belediyespor 25-21 kazanarak maça dengeyi getirdi.(2-2)



Maçın skorunu belirleyen Ti-Break setinde maçı kazanmaya çok yaklaşan Belediyespor ilk teknik molayı 8-7 önde kaparken sette 13-9 öne geçti. Karşılıklı sayılarla 14-14 eşitliğe gelen set 16'ıncı sayıya uzadı. Az hata yapan Fenerbahçe seti 16-14 kazandı ve böylece maçı da son topta 3-2 kazanmayı başardı. - DÜZCE