Düzce Belediyesinden yeni güzergahlara düzenleme

Düzce Belediyesi araç trafiğinin gelişmesi ve alternatif güzergahların kullanımına teşvik amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Aydınpınar Caddesi üzerinde yeni kavşak yapımına başladı. Özellikle trafik akışının yoğunlaştığı noktalarda düzenleme yapmaya önem veren ekipler yaptığı açıklamada Düzce'nin gelişimine bağlı olarak düzenlemelerin yapıldığına dikkat çekerek "Şehrimizin dört yönlü gerek yaşam alanları gerekse araç trafiği akışının yoğunlaşmasına bağlı olarak ulaşım akslarının düzenlenmesi konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Trafik akışını kontrol altında tutmak, çevre mahalleler arasında ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla kavşak yapımımız devam ediyor. Aydınpınar Caddesi üzerinde başladığımız çalışmalarımız sert zemin düzenleme ile başladı. İki ana bağlantı noktasını Aydınpınar Caddesine bağlayacak çalışmamızı kısa süre içinde bitirerek vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA