Düzce Belediyesinden kahvehane esnafına destek

Düzce Belediyesinin kahvehane esnafına bin lira destek vereceği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün, Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odası (DESOB) Başkanı Mustafa Kayıkçı ve ilgili oda başkanıyla istişare yaptığı bildirildi.

Açıklamada, Düzce Belediyesi işletme ruhsatı ile DESOB ve Kahveciler Odasına kayıtlı olan kahvehane ve internet kafe işletmecilerine bin liralık alışveriş çeki desteğinde bulunulması kararı verildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özlü, küresel bir soruna karşı ulusal bir mücadele verildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Zor zamanda esnafımızın yanında olmak, bu salgın hastalığın yol açtığı olumsuzlukları en az zararla hem bu şehir hem de ülkemizin atlatması için çaba sarf ediyoruz. Aldığımız kararları hızlı bir şekilde uygulayarak yaraların iyileşmesine bir nebze olsun katkı sağlanmış olacağız. Kahvehane ve internet kafe işleten esnafımıza bir defaya mahsus olmak üzere bin liralık alışveriş çeki desteğinde bulunuyoruz. Alışveriş çekini yerel marketlerde kullanabilecekler. Esnaflarımızın oda ve belediye kayıtlarını kontrol ettikten sonra müracaatlarını gerçekleştirmelerini istiyoruz. Gün, dayanışma, birlik, beraberlik günüdür. Paylaşarak birlikte başaracağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever