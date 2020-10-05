Düzce Belediyesinden dolandırıcılık uyarısı
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Düzce Belediyesinden dolandırıcılık uyarısı

05.10.2020 22:06 | Son Güncelleme: 05.10.2020 22:10
Düzce Belediyesinden dolandırıcılık uyarısı

Düzce Belediye Başkanlığı, Başkan Dr. Faruk Özlü'nün adını kullanarak maddi yardım ve para talebinde bulunanlara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirten yazılı bir açıklama yaptı.

Düzce Belediye Başkanlığı, Başkan Dr. Faruk Özlü'nün adını kullanarak maddi yardım ve para talebinde bulunanlara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirten yazılı bir açıklama yaptı.

Düzce Belediye Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada çeşitli nedenlerle bazı kişilerin telefonla aranarak Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün adına para ve maddi yardım talep edildiğinin tespit edildiği vurgulanarak vatandaşlar uyarıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Değerli vatandaşlarımızın son günlerde kurumumuz ve Düzce Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü adına aranarak para ve maddi yardım talebinde bulunduğu tarafımızca tespit edilmiştir. Vatandaşlarımızın, kendilerini telefonla arayarak para talebinde bulunan dolandırıcıların tuzağına düşmemesini önemle bildirmek isteriz. Bu konuda gerekli kurumlara şikayette bulunduğumuzu ve konunun ayrıntılı şekilde araştırıldığını, Düzce Belediyesi, Başkanımız Dr. Faruk Özlü ya da herhangi belediye personeli hiçbir gerekçe ile vatandaşları arayarak para ya da maddi yardım, bağış talebinde bulunmadığını ve bulunmayacağını belirtmek isteriz. Kıymetli vatandaşlarımızın bu gibi tuzaklara karşı dikkatli olmasını rica ederiz." - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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