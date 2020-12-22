Düzce Belediyesinden araç kiralama ihalesi ile ilgili açıklama
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Düzce Belediyesinden araç kiralama ihalesi ile ilgili açıklama

22.12.2020 12:07 | Son Güncelleme: 22.12.2020 12:10
Düzce Belediyesinden araç kiralama ihalesi ile ilgili açıklama

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi tarafından geçen yıl yapılan araç kiralama ihalesi ile ilgili "Düzce Belediyesi kamuoyu vicdanını yaralayacak hiçbir iş ve işlemin içinde olamaz" denildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi tarafından geçen yıl yapılan araç kiralama ihalesi ile ilgili "Düzce Belediyesi kamuoyu vicdanını yaralayacak hiçbir iş ve işlemin içinde olamaz" denildi.

Düzce Belediyesinden araç kiralama ihalesi ile ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada; "Geçen yıl yapılan Düzce Belediyesi araç kiralama ihalesi hakkında önceki gün bir ulusal gazetede yer alan haber ile ilgili olarak kamuoyunun aydınlatılması lüzumu hasıl olmuştur. Şöyle ki; Düzce Belediyesinin söz konusu araç kiralama ihalesi; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu kriterler çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. İhale; kuralları içinde yapılmış, hiçbir şekilde mevzuatın dışına çıkılmamış, ihale bedeli aynı kalmak kaydı ile üst segment araçlar kiralanmıştır. İlgili yasa ve yönetmelikler gereği; ihaleyi yapan herhangi bir kamu kurumu, ihale şartnamesi kapsamında kiralama bedeli içinde kalmak kaydı ile belirlenen araçlarda araç değişikliğine gidebilmektedir. Düzce Belediyesi de bu hakkını kullanmıştır. Söz konusu ihale 4 aylık süreç için gerçekleştirilmiş ve Sayıştay denetiminden geçmiştir. Denetimler sonucunda, Belediyemize hiçbir suç isnat edilmemiş, hiçbir ceza yaptırım talebinde bulunulmamıştır. Yapılan işlem tamamen yasaldır ve ilgili mevzuata uygundur. Söz konusu haberin, Türkiye'de bilgi kirliliği oluşturmayı, Belediyemizi yıpratma amacı taşıdığı değerlendirilmektedir. Bu vesile ile bilinmelidir ki; Düzce Belediyesi kamuoyu vicdanını yaralayacak hiçbir iş ve işlemin içinde olamaz" denildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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