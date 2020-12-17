Düzce Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
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Düzce Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

17.12.2020 12:53 | Son Güncelleme: 17.12.2020 12:53
Düzce Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Düzce Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandığı bildirildi.

Düzce Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, yapılan sözleşmeye göre en düşük işçi maaşının 3 bin 500 lira olarak belirlendiği belirtildi.

Açıklamada, Düzce Belediyesi Kültür Merkezi Konferans salonunda imza töreni gerçekleştirildiği kaydedilerek, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Hizmet-İş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin, Özgüven-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ümit Yalçın'ın törene katıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Belediye Başkanı Özlü'nün imza törenindeki şu ifadelerine yer verildi:

"Bugün, sizler gibi bende çok mutluyum. Anlaşarak sözleşmeyi imzalıyoruz. Bu sözleşme ile 2020 yılı için yüzde 20 oranında, 2021 yılının başından itibaren de artı yüzde 15 oranında, toplam olarak yüzde 35 zam yapmış oluyoruz. 2022 yılında ise enflasyon oranında artı bir puan arttıracağız. Hayırlı ve helal olsun."

İmza töreni, hediye takdimleri ve toplu fotoğraf çekimleri ile sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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