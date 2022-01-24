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Düzce Belediyesi zamanla yarışıyor

Düzce Belediyesi zamanla yarışıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Düzce Belediyesi bölgemizi etkisi altına alan kar yağışında gece gündüz durmadan vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmesini azaltmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce Belediyesi bölgemizi etkisi altına alan kar yağışında gece gündüz durmadan vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmesini azaltmak için çalışmalarını sürdürüyor. Belediyenin güçlü birimlerinden Destek Hizmetleri Müdürlüğü ise 24 saat esasına göre çalışan araçların arızalarına anında müdahale ediyor.

Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri de yoğun kar yağışı nedeniyle teyakkuza geçti. Yoğun kar yağışı nedeniyle ana arterler başta olmak üzere şehrin tüm yollarında canla başla çalışan ekiplere destek yine Destek Hizmetleri Müdürlüğünden geldi. Yol açma çalışmalarında hiç durmadan çalışan ve zaman zaman arızalanan iş makinelerinin onarımını gerçekleştiren ekipler, zamanla yarışarak iş makinelerini yeniden yollara çıkardı.

Onlarca iş makinesinin tüm bakım ve onarımını yapan Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, gece de uyumayarak sahadaki ekiplere teknik destek sağladı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Düzce Belediyesi, kar, Yerel, Haber

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