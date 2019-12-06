Düzce Belediyesi, Travel Turkey İzmir Fuarında şehri tanıtıyor

06.12.2019 09:55 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:00

Düzce Belediyesi, Uluslarası Travel Turkey İzmir Fuarında stant açtı. Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Düzce'nin turizm potansiyelinin çok fazla belirterek, "Düzce, 30 milyon kişiye hitap ediyor" dedi.



13. Uluslararası Travel Turkey İzmir Fuarı, Fuar İzmir'de kapılarını açtı. Bu yıl 43 ülkeden bin 284 farklı firmanın katıldığı dev turizm fuarında, firmaların yanı sıra belediyeler de stant açarak tanıtımlarını yaptı. Düzce Belediyesi de, şehrin turizmini arttırmaya yönelik yaptığı çalışmalarına Fuar İzmir'de açtığı stantla devam etti. Düzce Belediyesi standında daha önce İzmir Vali Yardımcılığı görevi yürüten ve şimdi Düzce Valisi olan Zülkif Dağlı, ziyaretçileri karşılayarak şehrin tanıtımında rol üstlendi.



"Düzce,30 milyon kişiye hitap ediyor"



Düzce Valisi Zülkif Dağlı, "Düzce olarak bu fuara 3 yıldır katılıyoruz. Düzce'miz turizm alanında çok bilinmeyen ama potansiyelinin çok fazla olduğu bir ilimiz. Ankara ve İstanbul'un tam ortasında 30 milyon nüfusa hitap eden, şelaleleri, yaylaları, yeşili ve güzel havasıyla ön plana çıkıyor. Denize kıyısı olan Akçakoca ilçemiz ilk mavi bayraklı plaja sahip olmasının yanı sıra Ankara'nın denize en yakın olduğu yerdir. 3 yıldır katılarak bunu da tanıtmaya çalışıyoruz. Yurtiçi ve yurtdışındaki fuarlara da katılıyoruz. İnşallah bu standımız iyi gelişmelere vesile olur. Düzce gerçekten çok güzel bir şehir. Otoban tam Düzce'nin ortasından geçiyor ama bilmeyen otobandan basıp gitmek suretiyle Düzce'yi görmüyorlar. Düzce'miz gerçekten çok güzel bir değer. Bu şehri mutlaka görmelerini tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA