Düzce Belediyesi, sokaklara el dezenfektanları koydu DÜZCE (İHA) – Korona Virüs Pandemisi ile mücadele kapsamında Düzce Belediyesi şehrin belli noktalarına el dezenfektan kutuları yerleştirdi.

DÜZCE (İHA) – Korona Virüs Pandemisi ile mücadele kapsamında Düzce Belediyesi şehrin belli noktalarına el dezenfektan kutuları yerleştirdi.

Korona Virüs ile mücadele konusunda Düzce'de bir dizi önlemler alındı. Alınan önlemler çerçevesinde vatandaşların en yoğun olduğu noktalar İl Umumi Hıfzıssıhha meclisince kısmi olarak kapatıldı. Kapatılan noktaların bulunduğu bölgelerde Düzce Belediyesi'de vatandaşların dezenfektan konusunda bilinçli olmaları hususunda el dezenfektan kutuları yerleştirildi. İstanbul Caddesi, Gaziantep Caddesi ve Spor sokakta belirlenen noktalara vatandaşların kullanması amaçlı el dezenfektan kutuları yerleştirildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA