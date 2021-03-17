Düzce Belediyesi salgın süresince vatandaşlara 45 milyon liralık destek verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Düzce Belediyesi salgın süresince vatandaşlara 45 milyon liralık destek verdi

17.03.2021 11:01 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:21
Düzce Belediyesi salgın süresince vatandaşlara 45 milyon liralık destek verdi

Düzce Belediyesi, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) etkilenen vatandaşlara bugüne kadar 45 milyon lira tutarında destek verdi.

Düzce Belediyesi, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) etkilenen vatandaşlara bugüne kadar 45 milyon lira tutarında destek verdi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşların bireysel önlemlerini alırken, belediye olarak salgın süresince ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Salgın süresince farklı alanlarda çalışmalara imza attıklarını kaydeden Özlü, "Koronavirüsle mücadele kapsamında iş yerlerini kapatmak zorunda kalan esnafa 45 milyon lira ödeme desteği yaptık." diye konuştu.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yaptıkları diğer çalışmalara da değinen Özlü, "Şehirler arası otobüs terminalinde denetimler yaparak koronavirüs tedbirleri hakkında bilgilendirme yaptık. İl genelinde tüm pazar yerlerinin girişine el dezenfektan aparatı yerleştirdik. Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) koordinatörlüğünde maske dikim atölyesi kurduk. Talep eden vatandaşlara, kurum ve kuruluşlara maskelerin dağıtımını sağladık. Sosyal hareketliliğin azalması sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan can dostlarımızı unutmadık ve şehrin dört bir yanına mama ve su kapları yerleştirdik." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Hulusi Akar Meral Akşener Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Birol Güven Ferhan Şensoy Pelin Öztekin
Spor Ersun Yanal Cüneyt Çakır Halis Özkahya Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Düzce Belediyesi salgın süresince vatandaşlara 45 milyon liralık destek verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 11:26:09. #1.14#
title