Düzce Belediyesi S Plaka sahiplerine duyuruda bulundu

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi S Plaka sahipleri ve servis işletmeciliği yapanlara ilişkin önemli bir duyuru yayımladı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi S Plaka sahipleri ve servis işletmeciliği yapanlara ilişkin önemli bir duyuru yayımladı. Duyuruda eksik evrakların 06.07.2020 tarihine kadar tamamlanması gerektiği belirtildi.

Düzce Belediyesi Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü, S plaka sahiplerinin eksik evraklarını tamamlaması konusunda önemli bir açıklama yaptı. Emniyet Müdürlüğünden 06.07.2020 tarihine kadar ek süre verildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi. " (S) Plaka sahiplerine güzergah belgelerinin alınması ve eksik evrakların giderilmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 04.05.2020 tarihine kadar ek süre verilmişti. Ancak Dünya çapında meydana gelen (kovid-19) salgını nedeniyle, Ülkemizde ve İlimizde Korona virüsüne yönelik alınan tedbirler kapsamında, S Plaka sahiplerine verilen sürenin, 06.07.2020 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

Verilen bu ek süre zarfında (S) Plaka Dağıtım Şartnamesinin 10. ve 11. maddeleri ile Servis Araçları Çalışma Yönetmeliğinin 12. maddesi (e) bendi çerçevesinde (S) Plaka sahiplerinin, Taşıt Çalışma Ruhsatı ve Güzergah İzin Belgelerini, herhangi bir mağduriyet yaşamamak adına yukarıda belirtilen tarihe kadar tamamlamaları gerekmektedir." - DÜZCE

Kaynak: İHA