Düzce Belediyesi peyzaj çalışmasına devam ediyor

18.10.2019 16:06

Düzce Belediyesi kent merkezinin muhtelif noktalarında bakım onarım ve temizlik çalışmalarına devam ediyor.



Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler belirlenen program çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Darıcı mahallesinin parkında peyzaj düzenleme ve duraklarda yürütülen temizlik çalışmaları ile gerekli çevre düzenlemelerini tamamladı. - DÜZCE

Kaynak: İHA