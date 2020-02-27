Düzce Belediyesi okul kantinlerini tek tek denetliyor
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Düzce Belediyesi okul kantinlerini tek tek denetliyor

Düzce Belediyesi okul kantinlerinde denetim çalışmalarına devam ediyor.

27.02.2020 12:21 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:21
Düzce Belediyesi okul kantinlerini tek tek denetliyor

okul kantinlerinde denetim çalışmalarına devam ediyor.


Düzce Belediyesi ekipleri, sorumluluğu altında bulunan ilk orta ve lise okullarında kantinlerin denetimine devam ediyor. Çocukların tüketmesi yasak ve sakıncalı olan ürünler ile işletme evraklarına denetim yapan ekipler, mevzuata aykırı durumların tespitinde kantin işletmecilerine uyarıda bulunarak aykırı durumların tekrarlanması halinde cezai yaptırım uygulanacağını bildirdi. Denetimler hakkında yapılan açıklamada "çocuklarımızın sağlıklı beslenmesi ve mevzuatta belirtilen sakıncalı durumların ortaya çıkmaması amacıyla yürüttüğümüz denetimlerimiz, düzenlenen denetim programı kapsamında düzenli periyotlar halinde devam edecektir" ifadeleri kullanıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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