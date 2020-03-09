Düzce Belediyesi'nden önemli duyuru
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Düzce Belediyesi, Güncel

Düzce Belediyesi'nden önemli duyuru

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi S Plaka sahipleri ve servis işletmeciliği yapanlara ilişkin önemli bir duyuru yayımladı.

09.03.2020 14:08 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:08
Düzce Belediyesi'nden önemli duyuru

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi S Plaka sahipleri ve servis işletmeciliği yapanlara ilişkin önemli bir duyuru yayımladı. Duyuruda eksik evrakların 04.05.2020 tarihine kadar tamamlanması gerektiği belirtildi.


Düzce Belediyesi Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü S Plaka sahiplerinin eksik evraklarını tamamlaması konusunda önemli bir açıklama yaptı. Emniyet Müdürlüğünden 04.05.2020 tarihine kadar ek süre verildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "(S) Plaka sahiplerine güzergah belgelerinin alınması ve eksik evrakların giderilmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 04.05.2020 tarihine kadar ek süre verilmiştir.


Verilen bu ek süre zarfında (S) Plaka Dağıtım Şartnamesinin 10. ve 11. maddeleri ile Servis Araçları Çalışma Yönetmeliği'nin 12. maddesi (e) bendi çerçevesinde (S) Plaka sahiplerinin, Taşıt Çalışma Ruhsatı ve Güzergah İzin Belgelerini, herhangi bir mağduriyet yaşamamak adına yukarıda belirtilen tarihe kadar ivedi olarak tamamlamaları gerekmektedir." - DÜZCE

Kaynak: İHA

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