Düzce Belediyesi'nden "İçme suyu ile bahçe sulamayın" uyarısı Düzce Belediyesi, kullanımın yoğun olduğu saatlerde binalardaki üst katlara istenilen miktarda su ulaşmaması nedeniyle içme suyu ile bahçe sulanmaması gerektirdiğini bildirdi.

Düzce Belediyesi, kullanımın yoğun olduğu saatlerde binalardaki üst katlara istenilen miktarda su ulaşmaması nedeniyle içme suyu ile bahçe sulanmaması gerektirdiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, haziran ayı başından itibaren Düzce Merkez içme suyu kaynağı olan Uğur Suyu Deresinden alınan ham su miktarında azalma yaşandığı belirtildi.

İçme suyu arıtma tesisine istenilen miktarda su gelmediği kaydedilen açıklamada, "Kullanımının yoğun olduğu saatlerde şebekemizde basınç düşmekte ve üst katlara su çıkmaması sorunu yaşanabilmektedir. Son birkaç yıldır devam eden problemin kökten çözümü için belediye başkanlığımızca DSİ ve İLBANK AŞ ile gerekli görüşmeler yapılmış olup kısa süre içinde ihale ve inşaat çalışmalarına başlanılması planlanmaktadır. Bu süreçte içme suyu ile bahçe sulaması yapmamanızı ve su tüketiminizde ekstra özenli davranmanızı rica ederiz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA