Düzce Belediyesi'nden çöp sorununa kalıcı çözüm
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Düzce Belediyesi'nden çöp sorununa kalıcı çözüm

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Hecinler Köyü'nde yapımı devam eden Katı Atık Depolama tesisini ziyaret etti.

Düzce Belediyesi'nden çöp sorununa kalıcı çözüm
13.08.2020 15:53 | Son Güncelleme: 13.08.2020 15:56

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Hecinler Köyü'nde yapımı devam eden Katı Atık Depolama tesisini ziyaret etti. Düzce Belediye Başkanı gerçekleştirdiği ziyarette Düzce'nin çöp sorununa kalıcı bir çözüm getirildiğini belirterek Katı Atık Depolama tesisinin tüm Türkiye'ye örnek olacağını söyledi.

Düzce Kapalı Entegre Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Fabrikası'nda çalışmalar hızla devam ediyor. Düzce'nin çöpü dünya standartlarında ayrıştırılacak, Düzce sıfır atıkta Türkiye'nin sayılı illerinden biri olacak. Bu kapsamda Düzce'nin yıllardır süregelen çöp sorunu geri dönüşüm özellikli fabrika ile çözüme kavuşuyor. Düzce İli Belediyeleri Katı Atık Birliği, Yığılca yolu Hecinler mevkiindeki mevcut katı atık depolama tesisi alanına girdisi çöp, çıktısı enerji, gübre ve kum olan tesis inşaatında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Valisi Cevdet Atay,İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, fabrika inşaatını yürüten Envio Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Gencay Koyunbaşoğu'ndan çalışmalar hakkına bilgi aldılar.

"Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir tesisi"

Düzce Valisi Cevdet Atay gerçekleştirdiği ziyarette Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir tesisi görmekten mutluluk duyduğunu dile getirerek "Hecinler Köyü'nde yapımı devam eden Katı Atık Depolama Sahasını gezdik. Gerçekten çok güzel bir proje. Ben duyduklarım ve gördüklerimden çok mutlu oldum. Burada çevreye zarar vermeyecek, ilin çöplerinin toplandığı ve daha sonra çöplerin enerjiye, gübreye, yakıta dönüştürüldüğü, Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir tesisi görmekten mutlu olduğumu burada ifade etmek istiyorum. Emeği geçenlere, Sayın Belediye Başkanımız Faruk Özlü'ye teşekkürlerimi sunuyorum. Özel idaremizin bu işin bir tarafından diğer ilçe ve belde belediyelerimiz diğer tarafta. Dolayısıyla burada herkes üzerine düşeni en iyi şekilde yapacaktır. Bizde Valilik olarak tüm desteğimizi sonuna kadar vereceğiz" dedi.

"Türkiye için örnek bir tesis olacak"

Düzce'nin çöp sorununa kalıcı bir çözüm getirdiklerini belirten Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yapımı devam eden tesisin tüm Türkiye'ye örnek olacağını belirtti. Başkan Özlü konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Düzce'nin kronikleşmiş sorunların birisi olan sorununa kalıcı bir çözüm oluyoruz. Bakın gördüğünüz gibi buradaki inşaat 6 aydır devam ediyor ve inşallah bu sene bitecek. Buradan çöpleri önce ayrıştıracağız sonra çöpleri işledikten sonra çöpten enerji, gübre, atıktan üretilmiş yakıt ve dolgu malzemesi üreteceğiz. Çalışmalarımız bütün hızıyla devam ediyor. güzel bir tesis kuruyoruz. Bu tesis Türkiye için örnek bir tesis olacak. Burası sadece çöpten enerji üreten bir tesis değil, çöp artı güneş enerjisinden elektrik enerjisi üreten bir tesis olacak. Hibrit bir sistem kuruyoruz. Düzcemize hayırlı olsun diyorum."

Düzce Belediyesi ve Düzce İli Katı Atık Birliği'ne bağlı diğer belediyeler ve İl Özel İdaresi ile birlikte Sıfır Atık yaklaşımına uygun olarak kurulacak Kapalı Entegre Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Fabrikasında çöpler kapalı alanda ayrıştırılarak işlenmesi planlanıyor. 50 Milyon liralık yatırım ile yaklaşık 100 kişinin istihdam edileceği bir fabrika olarak faaliyet gösterecek bu tesiste tüm atıklar, en son teknoloji ile işlenecek. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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