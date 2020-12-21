Düzce Belediyesi'nden çevre kirliliğine müdahale
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Düzce Belediyesi'nden çevre kirliliğine müdahale

21.12.2020 16:51 | Son Güncelleme: 21.12.2020 16:51
Düzce Belediyesi'nden çevre kirliliğine müdahale

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, kaçak ve izinsiz moloz dökümlerinin önüne geçmek amacıyla kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, kaçak ve izinsiz moloz dökümlerinin önüne geçmek amacıyla kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Çevre ve görüntü kirliliğine neden olan alanlarda temizlik çalışmalarını sürdüren Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Yahyalar merasına atılan moloz yığınlarını kaldırdı.

Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, çevre kirliliğinin önüne geçmek için gelen ihbarlar doğrultusunda bahçe atıkları ve eski eşyaları ücretsiz olarak topluyor.

Ekipler, çevre ve görüntü kirliliğine neden olan moloz, çöp ve bahçe atıklarının anında bertaraf edilmesi için vatandaşların 153 Beyaz Masa İhbar Hattı'na bilgi vermeleri hususuna dikkat çekerek, ücretsiz bir şekilde atıkların toplanacağını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Mustafa Varank Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Arto Hadise Uğur Yücel Birkan Sokullu
Spor Vitor Hugo Umut Bulut Ersun Yanal Burak Yılmaz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk İngiltere Gaziantep Araştırma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Düzce Belediyesi'nden çevre kirliliğine müdahale | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 16:54:24. #1.15#
title