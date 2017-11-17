Düzce Belediyesi Meclis Gündemi Bütçe Oldu

Düzce Belediye Meclisi Kasım ayı üçüncü oturumunda 2018 mali yılı performans programı görüşüldü.



Düzce Belediye Meclisi Kasım Ayı 3.Birleşiminde 2018 yılı belediye bütçesi ve gelir tarifesi plan ve bütçe komisyonunca 296 milyon 878 bin TL olarak belirlenerek oy çokluğuyla kabul edildi. Düzce Belediye Başkan Vekili Salih Keskinli'nin başkanlığında toplanan meclisin 6 maddeden oluşan gündeminde plan ve bütçe komisyonunca hazırlanan ve 296 milyon 878 bin TL olarak belirlenen 2018 yılı belediye bütçesi ve gelir tarifesi meclis tarafından oy çokluğuyla kabul edildi. Öğrenci bilet tarifelerinde yapılması planlanan fiyat değişikliğine ilişkin madde ise daha detaylı değerlendirilmek için bir sonraki meclis toplantısında görüşülmek üzere ertelendi.



Öte yandan Düzce Belediyesi'nin desteklediği "Suyu Takip Edin" fotoğraf yarışması da mecliste kabul edilen gündem maddelerinden biri oldu. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Düzce Valiliği, Düzce Belediye Başkanlığı ve Düzce Fotoğraf Gönüllüleri Derneği işbirliği ile düzenlenen yarışmanın 15 Ocak 2018'de yapılması planlanıyor. - DÜZCE