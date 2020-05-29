Düzce Belediyesi maske dağıtımını sürdürüyor
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Düzce Belediyesi maske dağıtımını sürdürüyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi, Maske dikim atölyelerinde üretilen maskeleri vatandaşa ulaştırmaya devam ediyor.

Düzce Belediyesi maske dağıtımını sürdürüyor
29.05.2020 11:27 | Son Güncelleme: 29.05.2020 11:30

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi, Maske dikim atölyelerinde üretilen maskeleri vatandaşa ulaştırmaya devam ediyor.

Maske Dikim Atölyeleri'nde günlük 21 bin maske üretimini sürdüren Düzce Belediyesi, üretilen maskeleri vatandaşlara ulaştırmaya devam ediyor. Özellikle vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde dağıtım gerçekleştiren Belediye ekipleri, pazaryerinde hem maske dağıtımı gerçekleştirdi hemde sosyal mesafe konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları bünyesinde maskelerin üretimi korona virüs salgını boyunca devam edecek. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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