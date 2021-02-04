Düzce Belediyesi, Kovid-19 nedeniyle iş yerini kapatan 176 esnafa alışveriş çeki dağıttı
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Düzce Belediyesi, Kovid-19 nedeniyle iş yerini kapatan 176 esnafa alışveriş çeki dağıttı

04.02.2021 12:01 | Son Güncelleme: 04.02.2021 12:04
Düzce Belediyesi, Kovid-19 nedeniyle iş yerini kapatan 176 esnafa alışveriş çeki dağıttı

Düzce Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ticari faaliyetlerine zorunlu olarak ara veren 176 kahvehane ve internet kafe işletmecisine bin liralık alışveriş çeklerinin dağıtıldığını bildirdi.

Düzce Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ticari faaliyetlerine zorunlu olarak ara veren 176 kahvehane ve internet kafe işletmecisine bin liralık alışveriş çeklerinin dağıtıldığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün "Gün dayanışma günüdür" diyerek bin liralık çekleri esnafa teslim ettiği belirtildi.

Başkan Özlü'nün, Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odası (DESOB) Başkanı Mustafa Kayıkçı ve ilgili oda başkanıyla gerçekleştirdiği istişareler sonucunda faaliyetleri kısıtlanan kahvehane ve internet kafe işleten esnafa destek verilmesini kararlaştırdığı ifade edildi.

Koronavirüs salgını sürecinde zor dönemden geçen 176 esnafa alışveriş çekinin dağıtımının yapıldığı vurgulanan açıklamada, alışveriş çeklerinin dağıtımının Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü binasında Özlü'nün katılımıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özlü, "Kısıtlı ve sınırlı imkanlarımızla böyle bir çalışmayı gerçekleştiriyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte daha iyilerini de yapacağız. Gün dayanışma, birlik ve beraberlik günüdür. Özellikle içinde bulunduğumuz şu süreçte millet olarak bunu daha iyi gördük ve anladık. Düzce Belediyesi olarak biz de üzerimize düşeni yapıyor ve esnaflarımızın yanında dayanışma halinde olduğumuzu gösteriyoruz. Bir an önce bu salgının bertaraf edilmesini ve normal hayata dönmeyi temenni ediyorum. Yaptığımız bu küçük desteğin bir nebze de olsa esnaflarımıza yardımı olacaktır diye düşünüyorum. Hayırlı olsun." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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