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Düzce Belediyesi karla mücadeleye hazır

Düzce Belediyesi karla mücadeleye hazır
AA / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Batı Karadeniz için yapılan kar uyarısının ardından Düzce'de hazırlıklar tamamlandı.

DÜZCE (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Batı Karadeniz için yapılan kar uyarısının ardından Düzce'de hazırlıklar tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 400 personel ve 31 araçlık filoyla 24 saat esasına göre kentte sahada olunacak.

Yollarda buzlanma riskine karşı 900 ton tuz ve 25 iş makinesi hazır tutulacak.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, özellikle buzlanma olabilecek bölgelerde sorun yaşanmaması için hassasiyetle hazırlıkları sürdürdüklerini belirterek, "Gerek kaldırımlarımız gerekse yol güzergahlarına yönelik modernize edilmiş araçlarımız, sürekli ring halinde çalışmalarını sürdürecek. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık, kışa hazırız." ifadelerini kullandı.

Düzce Belediyesi karla mücadeleye hazır

Düzce Belediyesi karla mücadeleye hazır

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AA / Cem Ali Kuş - Son Dakika Haberleri

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