Düzce Belediyesi kapanmada sahada
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Düzce Belediyesi kapanmada sahada

Düzce Belediyesi kapanmada sahada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, tam kapanma sürecinde Belediye'nin bu dönemi avantaja çevireceğini belirterek daha kısa sürede daha çok iş yapacaklarını belirtti.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, tam kapanma sürecinde Belediye'nin bu dönemi avantaja çevireceğini belirterek daha kısa sürede daha çok iş yapacaklarını belirtti.

Başkan Özlü, "Vatandaşlarımızın mağdur etmeyeceğiz. Hizmetlerimiz devam edecek" dedi. Düzce Belediyesi, 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde plan ve programını yaparak hizmeti aksatmadan faaliyetlerini yürütecek. Kapanma sürecinde temel belediyecilik anlayışından kopmadan tüm birimlerin aynı şevk ve arzu ile vatandaşlara hizmet vereceğini belirten Özlü, "Vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz" dedi.

Sosyal belediyecilik anlayışı devam edecek

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce'nin son haftalarda vaka sayılarının artması ve zorlu sürecin en kısa sürede atlatılması için tam kapanmanın önemli olduğuna işaret ederek, "Hemşehrilerimiz de eski günlere kavuşmak için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan tam kapanma kararını olumlu karşıladı. Sosyal belediyecilik anlayışı içinde gerek maske, gerek hijyen seti ve sıcak AŞ dağıtımı, gerekse de dezenfeksiyon ve evde bakım çalışmalarından vatandaşlarımızın her zaman yanında olduk. Bundan sonra da aynı düstur ile hemşehrilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz. Birimlerimiz, yaptıkları plan ve programlarla tam kapanma sürecini verimli bir şekilde değerlendirecek" şeklinde konuştu.

Tam kadro sahadayız

Faruk Özlü, "Tam kapanma sürecinde de Belediyemiz, sorumluluklarının bilincinde olarak görevinin başında olacak. Hemşehrilerimizin sorunlarını çözmek için çalışmalarımızı ayarladık. 17 Mayıs'a kadar belediyemizin tüm birimleri sahada olacak. Bu süreci hizmet avantajına çevireceğiz. Kısa sürede daha çok iş yapacağız. Bir yandan toplum sağlığını korurken bir yandan da hem projelerimizi hem de hemşehrilerimizin gereksinimlerini karşılayacağız" ifadelerinde bulundu.

Bayramları birlikte kutlayacağız

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, sıkıntılı sürecin toplumun her kesimini etkilediğini ancak maske, mesafe ve hijyen konularından tedbiri elden bırakmamanın vaka sayılarını düşüreceğini belirten Başkan Özlü, " Tam kapanmanın ardından hem ilimizde hem de ülkemizde eski hayatlarımıza döneceğiz. İnşallah bu defa çekilen sıkıntılar karşılığını bulacak ve iyi günlerde, sağlıklı günlerde hep birlikte olacağız. Birlikte bayramları kutlayacağız. Belediye olarak daha önce olduğu gibi şimdi de hemşehrilerimizin destekçisi ve yardımcısı olacağız" diyerek sözlerini noktaladı. - DÜZCE

Düzce Belediyesi kapanmada sahada
Düzce Belediyesi kapanmada sahada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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