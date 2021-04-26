Düzce Belediyesi ikinci etap çalışmaya başladı
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Düzce Belediyesi ikinci etap çalışmaya başladı

Düzce Belediyesi ikinci etap çalışmaya başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Düzcelilerin su sorunu yaşamaması için Uğur Suyu üzerindeki içme suyu regülatöründe ikinci etap çalışmasını başlattı.

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Düzcelilerin su sorunu yaşamaması için Uğur Suyu üzerindeki içme suyu regülatöründe ikinci etap çalışmasını başlattı.

Ekipler, yeni mazgallar montalayarak kum ve yaprak tutma kalitesini artırdı. Mevsim normallerinde üzerinde yağış alan Düzce'de sel ve taşkınlardan dolayı Beyköy'de bulunan regülatörde düzenli olarak temizleme ve tadilat çalışmaları yapılıyor.

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, içme suyu regülatöründe geçtiğimiz haftalarda filtre havuzlarında tadilat ve regülatör önünde biriken kum ve yaprak yığınlarını Düzcelilere su kesintisi yaşatmadan onarmıştı. Ekipler, ikinci etap çalışmasına da başlayarak saha düzenlemesi yaptı.

Su kesintisi olmayacak

Beyköy Beldesinde içme suyu regülatörü önündeki kumları ve havuzlarda biriken kumları temizleyen Su ve Kanalizasyon ekipleri, malzeme tutucu mazgalları da yenileri ile değiştiriyor. Aşırı yağıştan dolayı yığınların su kesintisine sebep olmaması için 7/24 regülatörde çalışma yapan Su ve Kanalizasyon ekipleri, bir yandan da sahanın düzenlemesini yapıyor. Ekipler, yapılan çalışmalardan ötürü Düzcelilerin su kesintisi yaşamayacağını da belirtti. - DÜZCE

Düzce Belediyesi ikinci etap çalışmaya başladı
Düzce Belediyesi ikinci etap çalışmaya başladı
Düzce Belediyesi ikinci etap çalışmaya başladı
Düzce Belediyesi ikinci etap çalışmaya başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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