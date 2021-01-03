Düzce Belediyesi ihbar hattına vatandaşlardan yoğun ilgi
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Düzce Belediyesi ihbar hattına vatandaşlardan yoğun ilgi

03.01.2021 13:39 | Son Güncelleme: 03.01.2021 13:42
Düzce Belediyesi ihbar hattına vatandaşlardan yoğun ilgi

Düzce Belediyesince hayata geçirilen whatsapp ihbar hattı hizmetinin vatandaşlardan ilgi gördüğü bildirildi.

Düzce Belediyesince hayata geçirilen whatsapp ihbar hattı hizmetinin vatandaşlardan ilgi gördüğü bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların her türlü görüş, öneri, talep ve isteklerini fotoğraf ve görüntü yoluyla Düzce Belediyesi whatsapp ihbar hattı üzerinden iletilebildiği ve bir çok talep ve şikayetin ilgili birimler tarafından anında çözüme kavuşturulduğu belirtildi.

Vatandaşların bildirimlerinin "0533 788 81 81" numaralı Düzce Belediyesi whatsapp ihbar hattı üzerinden alınarak Alo 153 Beyaz Masa Merkezinde toplandığı ve anlık olarak ilgili birimlere aktarıldığı kaydedildi.

Bugüne kadar değerlendirmeye alınan ve hızlı şekilde çözüme kavuşturulan binlerce talebin olduğu ifade edilerek, vatandaşların, belediyenin işleyişi ve mevcut çalışmaları konusunda bilgi sahibi olabildiği de vurgulandı.

İhbar hattını önemsediklerini ve sürekli takip ettiklerini ifade eden Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ise "E-Belediyecilik hizmetleri kapsamında teknolojinin getirilerini takip ediyor ve kullanmaya özen gösteriyoruz. Bu manada whatsapp ihbar hattımız da uzun süredir vatandaşlarımızdan ilgi görerek hizmet veriyor. Buradan gelen her talep öncelikle Beyaz Masa ekibimiz ardından da ilgili birimlerimizce değerlendiriliyor. İhbar hattımız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşlarımızın hizmetinde olmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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