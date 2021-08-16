Düzce Belediyesi Güreş takımı 1. ligde
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Düzce Belediyesi Güreş takımı 1. ligde

Düzce Belediyesi Güreş takımı 1. ligde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

1881 Düzce Belediyesi Güreş İhtisas Kulübü, Yıldızlar Grekoromen kategorisinde aldığı başarılarla birinci lige yükselerek Düzce'ye gurur yaşattı.

1881 Düzce Belediyesi Güreş İhtisas Kulübü, Yıldızlar Grekoromen kategorisinde aldığı başarılarla birinci lige yükselerek Düzce'ye gurur yaşattı. Güreşçiler Düzce'ye 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya ile döndü.

1881 Düzce Belediyesi Güreş İhtisas Kulübü, başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Güreşte yeni başarılara ulaşmak için Başkan Özlü'nün destekleri ile oluşturulan yeni yönetim, kulübe yeni başarılar kazandırmayı sürdürüyor. Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Ankara Keçiören Taha Akgül Spor Salonunda düzenlenen Yıldızlar Grekoromen 2.lig terfi müsabakalarına 10 sporcu ve 2 antrenör ile katılan 1881 Düzce Belediyesi Güreş İhtisas Kulübü, 19 il takımı arasında 1 altın 1 gümüş ve 3 bronz madalya alarak dördüncü oldu. Kulüp aldığı sonuçlar ile Yıldızlar Grekoromen 1. Ligine yükselerek Düzce'yi temsil etmeye hak kazandı.

Yıldızlar güreş takımının aldığını başarıyı tebrik eden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Güreş sporunun ilimizde gelişmesini ve çocuklarımızın geleceğine dokunan kulübümüzün başarıları bizi memnun etti. Yıldızlar kategorisinde birinci lige yükselen Güreş İhtisas Kulübü Başkanı Muzaffer Leblebici başta olmak üzere antrenörlerimizi ve sporcularımızı en içten dileklerimle kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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