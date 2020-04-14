Düzce Belediyesi esnafa olan borcunu ödemeye başladı DÜZCE (İHA) – Şehir genelinde korona virüsle mücadele kapsamında tedbirlerini arttırarak sürdüren Düzce Belediyesi, zor durumda olan ve belediyeden alacağı bulunan esnafı da unutmayarak önemli bir adım attı.

DÜZCE (İHA) – Şehir genelinde korona virüsle mücadele kapsamında tedbirlerini arttırarak sürdüren Düzce Belediyesi, zor durumda olan ve belediyeden alacağı bulunan esnafı da unutmayarak önemli bir adım attı.

Korona virüs sebebiyle dünyanın büyük bir kısmında olduğu gibi Düzce'de yaşamın olumsuz etkilenmesinden dolayı ekonomik sorun yaşayabilecek halka çeşitli yollarla destek sağlayan Düzce Belediyesi, hizmet alımları kapsamında belediyeden alacaklı olan esnafın alacaklarını da kısa süre içerisinde ödeme kararı aldı.Konu ile ilgili bir açıklama yapan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü " Ülkemiz genelinde uygulanan korona virüs tedbirleri kapsamında belediyemize iş yapan esnaf ve firmaların mağdur edilmemesi için alacakları ödenmektedir. Geçtiğimiz hafta 1.000 TL' ye kadar alacağı olan tüm esnafın ödemeleri yapılmıştır. 10.000 TL' ye kadar alacağı olan esnaf ve firmaların ödemeleri de devam etmektedir. Düzce Belediyesi olarak bu zor günlerde halkımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Söz konusu ödemeler için alacaklı esnaf ve firmaların Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne başvurmalarını rica ediyorum" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA