Düzce Belediyesi, engelliler için çalışıyor

17.02.2020 12:59 | Son Güncelleme: 17.02.2020 12:59

Düzce Belediyesi ekipleri, engelli vatandaşların daha rahat hareket edebilmelerini adına kaldırımlara rampalar inşa ediyor.



Engelli vatandaşların taleplerini yerine getirmeye özen gösteren Düzce Belediyesi, çalışmalarını bu doğrultuda sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin bir çok noktasında kaldırımlara engelli rampası yaparak engellilerin hizmetine sundu. Yapılan rampalar sayesinde kaldırımlarda daha rahat hareket eden engelli vatandaşlar ise belediye ekiplerine teşekkür ettiler. - DÜZCE

Kaynak: İHA