Düzce Belediyesi ekipleri yama çalışmalarını sürdüyor
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Düzce Belediyesi ekipleri yama çalışmalarını sürdüyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi kent genelinde asfalt yama çalışmalarını aralıksız bir şekilde devam ettiriyor.

Düzce Belediyesi ekipleri yama çalışmalarını sürdüyor
07.06.2020 08:45 | Son Güncelleme: 07.06.2020 08:48

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi kent genelinde asfalt yama çalışmalarını aralıksız bir şekilde devam ettiriyor.

Aşırı yağışlar nedeni ile çökme meydana gelen asfalt yollarda Düzce Belediyesi ekiplerince tamir bakım ve yama çalışmaları sürüyor. Kent genelinde yapılan planlama ile ilgili ekipler belirlenen noktalarda ki çökmeleri ve çukur alanlarda asfalt yamasını yapmaya başladı. İnşaat yapılarak alt yapı için kesilen yollarda da asfalt yaması devam ederken, il genelinde kısa süre içerisinde çukur ve çökme olan tüm bölgelerde yamalamanın tamamlanması hedefleniyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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