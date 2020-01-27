Düzce Belediyesi deprem bölgesine ikinci yardım tırını gönderdi

27.01.2020 19:18 | Son Güncelleme: 27.01.2020 20:11

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından yardım kampanyası başlatan Düzce Belediyesi, ikinci yardım tırını bölgeye gönderdi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, yaptığı açıklama, Düzce'nin depremi çok iyi bilen illerin başında geldiğini söyledi.

Bölgenin 1999 yılında deprem yaşadığını anımsatan Özlü, "Depremin acılarını çok iyi biliyoruz. Elazığ ve Malatya'daki kardeşlerimizin acılarını paylaşıyoruz. Bu ikinci tırımız. Dün akşam Pütürge Belediye Başkanımız aradı. İlk giden tır için teşekkür etti. Şimdi ikinci tırımızı gönderiyoruz." diye konuştu.

Belediye olarak depreme dayanıklı olmayan bütün binaları gecikmeden yıkacaklarının bilgisini veren Özlü, ihtiyaca göre Malatya ve Elazığ'a yardımlarının devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA