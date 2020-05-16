Düzce Belediyesi denetimlere devam ediyor 19) tedbirleri kapsamında mart ayında kapatılan ve yeni açılan berber, kuaför ve güzellik salonlarını denetledi.

19) tedbirleri kapsamında mart ayında kapatılan ve yeni açılan berber, kuaför ve güzellik salonlarını denetledi.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında yaklaşık 2 aydır kapalı olan berber, kuaför salonu ve güzellik merkezleri 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü yeniden faaliyete geçmişti. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, il genelinde faaliyet gösteren berber, kuaför ve güzellik salonları denetlendi. İşletmelerin korona virüs tedbirleri kapsamında belirtilen genelgeye uygunluğu, maske ve eldiven kullanıp kullanmadıkları, salonların virüse karşı dezenfekte edilmesi, tek kullanımlık havlu kullanılması, randevuyla tıraş ve bakım yapılması, dükkan içinde birden fazla müşteri bulundurulmaması, el dezenfektanı bulundurulması gibi konularda iş yeri sahiplerine gerekli uyarılar yapıldı ve kontrolleri sağlandı. Denetimlerin salgın hastalık geçene kadar süreceği belirtildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA