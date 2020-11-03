Düzce Belediyesi 2021 yılı mali bütçesi ele alındı
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Düzce Belediyesi 2021 yılı mali bütçesi ele alındı

03.11.2020 10:43 | Son Güncelleme: 03.11.2020 10:47
Düzce Belediyesi 2021 yılı mali bütçesi ele alındı

Düzce Belediye Meclisi'nin Kasım ayı birinci oturumu Meclis Başkan Vekili Güler Güneş başkanlığında gerçekleştirildi.

Düzce Belediye Meclisi'nin Kasım ayı birinci oturumu Meclis Başkan Vekili Güler Güneş başkanlığında gerçekleştirildi. Ağırlıklı olarak 2021 yılı Mali bütçesinin ele alındığı toplantı da mecliste grubu bulunan tüm partiler İzmir'de yaşanan depremi de unutmadı.

Düzce Belediye Meclisi'nin Kasım ayı toplantısı birinci birleşimi yapıldı. Belediye Meclis Başkan Vekili Güler Güneş başkanlığında yapılan toplantıda ağırlıklı olarak 2021 yılı Mali bütçesi konusunda ki gündem maddeleri ele alınırken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün İstanbul Caddesi ile ilgili bir talebi ve İYİ Parti meclis üyelerinin soru önergesi de Perşembe günü yapılacak olan ikinci oturum gündemine alındı.

İzmir'i unutmadılar

AK Parti, MHP, İYİ Parti ve CHP Grup başkanvekillerinin İzmir'de meydana gelen depremle ilgili söz alarak temennilerini dile getirmeleriyle başlayan toplantı da görüşülen tüm gündem maddeleri, bir sonraki toplantıda ele alınmak üzere oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. Belediye Meclisinin Kasım ayı ikinci toplantısının 5 Kasım Perşembe günü yapılması kararlaştırıldı. - DÜZCE

Düzce Belediyesi 2021 yılı mali bütçesi ele alındı
Düzce Belediyesi 2021 yılı mali bütçesi ele alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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