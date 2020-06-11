Düzce Belediyesi 100 bin kişi ile telefonda görüştü DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi ekipleri, yeni tip korona virüs (Covid 19) ile mücadele kapsamında Düzceli vatandaşları telefon ile arayarak Başkan Faruk Özlü'nün selamını iletti, taleplarını dinledi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi ekipleri, yeni tip korona virüs (Covid 19) ile mücadele kapsamında Düzceli vatandaşları telefon ile arayarak Başkan Faruk Özlü'nün selamını iletti, taleplarını dinledi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü' nün talimatları ile Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde özel bir ekip oluşturulmuştu. Oluşturulan özel ekipler, yaklaşık 8 bin 65 yaş üstü, 2 bin 20 yaş altı, 90 bin 20 ile 65 yaş arası ve toplamda 100 bin vatandaşı tek tek arayarak Başkan Özlü' nün selamını iletti. Düzce Belediyesi ekipleri, Başkan Özlü' nün talimatları ile başlattıkları çalışma kapsamında korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş üstü ile 20 yaş altı gençlerin ve 'Evde Kal' çağrısına uyan kişilerin motivasyonunu yüksek tutmak amacıyla telefon aramaları tamamlandı. Tek tek aranan vatandaşlara, Başkan Dr. Faruk Özlü' nün selamları ile birlikte bu süreçte alınması gereken önlemler kapsamında maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda da uyarılar yapıldı.

Düzce merkezde yaşayan yaklaşık 100 bin vatandaşa yönelik çalışmada Düzce Belediyesi çalışanları, yaptıkları aramalarda kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda, 'biz buradayız, yanınızdayız 'mesajı ile moral desteği sağlayarak vatandaşların iletmek istedikleri talepler de not alındı, ihtiyaç durumunda ulaşabilecekleri telefon numaraları hakkında bilgi verildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA