Düzce Belediye'nin kursları açıldı

04.03.2020 22:47 | Son Güncelleme: 04.03.2020 22:47

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan BELMEK kurslarına katılan kursiyerler ders başı yaptı.



Düzce Belediyesi kadınların ev ekonomisine destek amacıyla meslek edinmesi, sahip oldukları yeteneklerini geliştirmesi ve ilgi alanları olan branşlarda öğrenim görmesi amacıyla düzenlediği ücretsiz kurslar başladı. Ders başı yapan kursiyerler yeni açılan meslek edindirme odaklı branşlara yoğun ilgi gösterdi.



BELMEK bünyesinde çeşitli noktalarda oluşturulan dersliklerde başlayan kurslar kapsamında işaret dilinden, yönetici asistanlığına, İngilizceden, bilgisayara kadar birçok alanda eğitimler veriliyor. Ücretsiz olarak verilen kurslara katılmak isteyenler için kayıtlar devam ediyor. Bu hafta itibari ile İngilizce, İşaret Dili, Bilgisayar ve Yönetici Asistanlığı kursları Belediye'nin çeşitli binalarında başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA